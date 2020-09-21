وزير الدفاع الأمريكى : مستعدون للرد على أى استفزازات إيرانية

شدد وزير الدفاع الأمريكى مارك إسبر، اليوم الإثنين، على استعداد الولايات المتحدة للرد على أى استفزازات إيرانية، محذرًا من أن إيران تخرق قرارات دولية بإيصال الأسلحة المحظورة إلى مجموعات إرهابية فى الشرق الأوسط مثل حزب الله وميليشيات الحوثى فى اليمن.





وفى مؤتمر صحفى لوزراء أمريكيين بشأن العقوبات على إيران، مساء اليوم الإثنين، دعا إسبر طهران إلى التوقف عن أنشطتها التخريبية فى المنطقة، مؤكدًا أن واشنطن ستقف إلى جانب حلفائها لمواجهة السياسات الإيرانية العدوانية فى المنطقة. وأشار وزير الدفاع الأمريكى إلى استمرار واشنطن فى تطبيق سياسة الضغط القصوى على إيران، حيث أعلنت الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على مجموعة من العلماء الإيرانيين.

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