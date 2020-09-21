العقوبات على تركيا أولا.. قبرص تعرقل قرارا أوروبيا لمعاقبة بيلاروس

استخدمت قبرص، اليوم الإثنين، حق الفيتو لعرقلة العقوبات التي أراد الاتحاد الأوروبي فرضها على بيلاروس بسبب أوضاع حقوق الإنسان هناك، وذلك بسبب تقاعس الاتحاد في اتخاذ رد فعل حقيقي ضد تركيا التي تتهمها قبرص بانتهاك حقوقها المائية.

وفشل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، فى تلبية نداء زعيمة المعارضة في بيلاروس، سفياتلانا تسيكانوسكايا، لاتخاذ خطوة شجاعة من جانب بروكسل ضد رئيس البلاد، الكسندر لوكاشينكو، وذلك بعد استخدام قبرص حق الفيتو، وفقًا لما ذكره موقع "جريك سيتي تايمز" اليوناني.

وأعرب وزير الخارجية الليتواني، إيدجارس رينكيفيتش، عن إدانته لقرار قبرص قائلًا: "القرار يرسل رسالة خاطئة لمواطني بيلاروس، ومجتمعاتنا والعالم كله".

واتخذت قبرص تلك الخطوة لرؤيتها أنه من الضروري فرض تلك العقوبات على تركيا التي تهدد مصالح دولتين في الاتحاد الأوروبي وهما قبرص في اليونان، وليس بيلاروس التي لا تنتمي إلى الاتحاد الأوروبي.

وكانت قبرص أعلنت في وقت سابق، أن سفن التنقيب التركية في منطقة بحر المتوسط، قد انتهكت حدودها المائية، وتمارس أعمال البحث والاستكشاف داخل منطقتها الاقتصادية الخالصة.