نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية القبرصي يطالب الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على تركيا في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - قال نيكوس كريستودوليدس، وزير الخارجية القبرصي، أن تركيا اختارت القيام بالتصعيد في ملف شرق المتوسط وتقوم بافعال استفزازية بالمتوسط
وأضاف كريستودوليدس، بحسب ما ذكرته فضائية "سكاي نيوز" في نبأ عاجل منذ قليل. أن الاتحاد الأوروبي عليه فرض عقوبات على تركيا بسبب انتهاكاتها الأخيرة.
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