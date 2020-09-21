نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية القبرصي يطالب الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على تركيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال نيكوس كريستودوليدس، وزير الخارجية القبرصي، أن تركيا اختارت القيام بالتصعيد في ملف شرق المتوسط وتقوم بافعال استفزازية بالمتوسط Advertisements وأضاف كريستودوليدس، بحسب ما ذكرته فضائية "سكاي نيوز" في نبأ عاجل منذ قليل. أن الاتحاد الأوروبي عليه فرض عقوبات على تركيا بسبب انتهاكاتها الأخيرة.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر وزير الخارجية القبرصي يطالب الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على تركيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.