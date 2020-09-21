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الاردن : انباء عن اصابة 3 لاعبين من الفيصلي بكورونا

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المدينة نيوز :-  تواترت انباء مساء الاحد عن تسجيل 3 اصابات بفيروس بين لاعبي النادي الفيصلي . 

وبينت المعلومات : ان اللاعبين المصابين غائبين عن التدريبات . 

 

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