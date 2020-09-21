الاستعلام عن نقل كفالة عامل وافد برقم الإقامة 1441 أو الهوية

طريقة الاستعلام عن نقل كفالة عامل وافد من أكثر الموضوعات بحثا في الشأن السعودي في الفترة الأخيرة، حيث قامت المملكة العربية السعودية بوضع تسهيلات في نقل الكفالة من كفيل إلى كفيل آخر، وذلك للتيسير على العمال، قد يأخذ هذا النقل أشكال عديدة وبعض الخطوات التي يجب على العامل أتابعها، وذلك في حالة أن يكون الكفيل الأول لم يقم بإعطاء المستحقات المالية للعامل بشكل كامل أو استقطاع جزء منه، ولزيادة التيسير والتسهيل على العامل فإن جميع هذه الخطوات يمكن القيام بها من خلال الإنترنت مثل الاستعلام عن صلاحية التأمين الطبي، فمن خلال السطور القليلة المقبلة يمكنك معرفة كيفية الاستعلام عن نقل كفالة عامل وافد برقم الإقامة.

أهم الخطوات للاستعلام عن نقل كفالة عامل وافد برقم الإقامة

سهل الإنترنت الكثير، وخاصة في إنهاء التعاملات بشكل جيد مع التوفير في الوقت والجهد، لذا قررت المملكة العربية السعودية استخدام الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الداخلية للاستفسار عن الخطوات التي يجب أن يمر بها يقوم بها العامل لمعرفة كيفية نقل كفالة العامل من كفيل إلى آخر، وتتلخص هذه الخطوات في الآتي

أولا يتم الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الداخلية.

التسجيل بكتابة الإسم وكلمات المرور الخاصة اختيار الشركة أو المؤسسة التي يعمل من خلالها العامل ومنها اختيار خدمة العمال.

القيام بالضغط على إرسال هذه المعلومات لتسجيلها عبر الموقع وتلقي الرد على طلبه.

بعض الحالات التي يجب نقل الكفالة فيها:

إن هناك بعض الحالات التي يجب فيها نقل الكفالة من الشركة أو المؤسسة الأولى إلى الطرف الجديد، وذلك للعديد من الأسباب اللاحق ذكرها، من أهم هذه الحالات.

امتناع الكفيل عن إعطاء العامل المستحقات الخاصة لفترة تزيد عن ثلاثة شهور متصلة.

أيضا يمكن نقل كفالة العامل إلى كفيل جديد عند قيام الكفيل الأول بتجديد الإقامة والرخصة الخاصة بالعامل لفترة تتجاوز الشهر مما يعرضهم لفرض غرامة مالية عليه.

وإذا قام العامل بتصفح الإنترنت وعند البحث عن اسم الكفيل يكتشف وضعه على قوائم محظورة فهنا لديه الحق في نقل الكفالة.

التعرف على صلاحية رخصة العامل 1441

الدخول إلى الموقع الإلكتروني أبشر للتعرف على أي معلومات عن رخصة العمل ومدة صلاحيتها.

استخدام رقم جواز العامل للتعرف على صلاحية الرخصة، لذلك يجب على العامل تسجيل بياناته من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة حتى يسهل عليه وعلى الدولة الوصول لأي معلومات تخصه عن طريق رقم جواز السفر، ولهذا يعتبر الموقع الإلكتروني أبشر من أهم المواقع الإلكترونية الموجودة داخل الدولة التي تساعد الجميع الحصول على المعلومات التي تخص العمل والعمال.