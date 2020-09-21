“كورونا” على عبوات حبار مستورد في الصين

نينجبو “الصين” ـ رويترز: قالت السلطات الصحية في مدينة فويي بإقليم جيلين شمال شرق الصين إن سلطات الإقليم رصدت فيروس كورونا المستجد على عبوة حبار مستورد، وحثت كل من قام بشرائه على الخضوع لفحص الفيروس. وقال مكتب الصحة في مدينة فويي، على حسابه الرسمي على موقع وي تشات، إن إحدى تلك العبوات وصلت إلى المدينة عبر تشانجتشون عاصمة الإقليم. وطلب المكتب ممن اشتروا الحبار المستورد من متجر محلي لبيع المأكولات البحرية المجمدة في الفترة ما بين 24 و31 أغسطس وتناولوه بأن يبلغوا سلطات الحي ويسعوا للحصول على فحص كوفيد19.

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