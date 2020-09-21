ملك البحرين يوجه رسالة إلى خادم الحرمين

وجه العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الاثنين، رسالة إلى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وهنأ الملك حمد، خلال رئاسته الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء، العاهل السعودي ملكا وحكومة وشعبا باليوم الوطني السعودي الـ90، الذي يوافق الأربعاء، 23 سبتمبر، متمنيا للمملكة مزيدا من الرفعة والتقدم والازدهار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير محمد بن سلمان آل سعود.

ووفقًا لوكالة الأنباء البحرينية، أعرب عن تمنياته أن يديم المولى عز وجل عليها نعمة الأمن والاستقرار لما تشكله المملكة العربية السعودية من ركيزة أساسية وعمق استراتيجي هام للدول العربية والإسلامية وثقل عالمي مميز، مؤكدا أن اليوم الوطني السعودي يجسد عراقة الدولة السعودية وتاريخها المشرف.

وكان ملك البحرين، قال اليوم الاثنين، خلال افتتاحه الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء البحريني إن "توقيع بلاده على إعلان تأييد السلام مع إسرائيل يعتبر "إنجازا تاريخيا مهما"، مضيفا "نرى السلام خيارا استراتيجيا لدفع الاستقرار في الشرق الأوسط".

وأكد التزام بلاده بدولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.