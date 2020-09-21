أفغانستان: مقتل 57 جندي أفغاني في اشتباكات مع مقاتلى طالبان

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت السلطات الأمنية فى أفغانستان، اليوم الأثنين، عن حدوث اشتباكات بين القوات الأفغانية مع مقاتلى حركة "طالبان" فى كثير من المناطق داخل البلاد تسببت في مقتل 57 جنديا أفغانيا وإصابة العشرات، فيما وصفت بأنها من أكثر الأيام دموية منذ بدء محادثات السلام بين طالبان والحكومة الأفغانية.
ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن مسؤول أمني أفغاني قوله إن أكثر الاشتباكات دموية كانت في إقليم أوروزجان بوسط البلاد، حيث قتل 24 من أفراد قوات الأمن الأفغانية، حينما هاجم مقاتلو طالبان نقاط تفتيش أمنية تابعة لهم.
وأضاف: هناك أنباء عن اشتباكات وسقوط ضحايا في أقاليم تخار وهلمند وكابيسا وبلخ وميدان وردك وقندز.
من جانبها لم تعلن حركة "طالبان" عن وقوع إصابات بين مقاتليها.
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