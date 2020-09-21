طريقة عمل برياني دجاج الهندي الأصلية سهلة للعزائم

يعرف برياني الدجاج بالطعم اللذيذ الشهي للكثير من الأشخاص، وذلك بسبب كثرة المكونات الموجودة داخل برياني الدجاج، وقد عرف في الأصل في بلاد الهند، وتعرف الهند بوجود أكبر كم من البهارات الهندية الرائعة التي تضيف للأكل أفضل وألذ النكهات و مثلها من طريقة اللحمة و الخضار الشهية، ونحن من خلال هذا المقال التالي سوف نقوم بتوضيح أفضل طريقة لعمل برياني الدجاج.

طريقة عمل برياني دجاج

مكونات التحضير

تحضير بصلة مفرومة مع نصف ملعقة صغيرة من الثوم المفروم

ست قطع من الدجاج مع كوب ونصف من الأرز البسمتي.

ملعقتين كبيرتين من الزيت ونصف ملعقة صغيرة من الزعفران.

ملعقتين صغيرتين من بهارات البرياني الهندية.

ملعقة كبيرة من الكركم.

ربع ملعقة صغيرة من القرفة .

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود .

نصف ملعقة صغيرة من الكمون ونصف ملعقة صغيرة من الهيل، وهذه هي جميع مكونات برياني الدجاج.

طريقة تحضير برياني الدجاج

نقوم بوضع الزيت في إناء على النار ويترك حتى يسخن، ثم نقوم بوضع الثوم والبصل على الزيت مع التقليب لمدة خمس دقائق، وبعد ذلك نقوم بإضافة الدجاج مع إضافة جميع البهارات الموجودة لديك، مع التقليب المستمر حتى يأخذ الدجاج اللون الذهبي، ثم نقوم بإضافة الماء ويترك على النار حتى تنضج قطع الدجاج، نقوم بتسوية الأرز في إناء آخر، ولا نقوم باستكمال تسوية الأرز في هذا الإناء، بل نقوم بوضع نصف الكمية الموجودة لديك مع برياني الدجاج في الإناء الآخر مع التقليب المستمر لمدة ثلاث دقائق، ثم نقوم بإضافة باقي الكمية على وجه البرياني، ويترك حتى ينضج تماماً، وبعدما نتأكد من النضج التام نقوم بوضع الدجاج على السفرة ساخن للطعام، وتعتبر هذه من أفضل الطرق لتحضير برياني الدجاج ، ومن المتعارف عليه أن برياني الدجاج وجبة متكاملة العناصر الغذائية، حيث تحتوي على الكثير من الفوائد الغذائية، وهذا لما تحتويه وجبة من عناصر غذائية كالبروتينات والدهون والنشويات غيرها من العناصر الغذائية الأخرى، وبهذا نكون انتهينا من تقديم طريقة عمل برياني الدجاج الشهية اللذيذة.