أمريكا : لقاح كورونا سيتوفر قبل نهاية 2020





كشف رئيس الفريق الأمريكى المكلف بتطوير لقاح فيروس كورونا ، منصف السلاوى، عن أن اللقاح الخاص بالفيروس التاجى سيكون متوفرا قبل نهاية العام الجارى 2020، حسبما أفاد خبر عاجل لقناة "سكاى نيوز عربية".

كورونا يصيب 31 مليونا ويقتل 960 ألف مواطن حول العالم ويأتى إعلان المسؤول الأمريكى فى ظل حالة ترقب عالمى للعثور على لقاح فعال لمواجهة فيروس كورونا، وذلك على الرغم من إعلان روسيا عن تطوير أول لقاح للفيروس فى العالم، إلا أن العديد من خبراء الصحة فى العالم قد أكدوا أن هذا اللقاح يحتاج إلى المزيد من التجارب السريرية من أجل التأكد من فعاليته.

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