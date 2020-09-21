كشف مركز مراقبة الدفاع الوطني في روسيا، اليوم الإثنين، إن مقاتلتين روسيتين من طراز ميج 31، سارعتا لمرافقة طائرة تجسس بريطانية فوق بحر بارنتس.
وذكر البيان الصادر عن المركز الروسي اليوم الاثنين، أنه تم التعرف على طائرة الاستطلاع، التي كانت قريبة من الحدود الروسية، وبعد أن ابتعدت الطائرة البريطانية، عادت الطائرات الروسية إلى القاعدة.
اِقرأ أيضًا
وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت الجمعة الماضية، أنها زحفت بطائرة مقاتلة من طراز Su-27 لمرافقة طائرة دورية أمريكية فوق البحر الأسود.
وكثفت طائرات الناتو أنشطة الاستطلاع بالقرب من الحدود الروسية خلال الشهر الماضي.
حذرت موسكو من أن مثل هذه الرحلات الجوية المنتظمة التي تقوم بها طائرات أمريكية وحلف شمال الأطلسي بالقرب من الحدود الروسية تشكل خطر تصعيد عرضي.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر بعد واقعة أمريكية مماثلة.. الروس يكشفون طائرة تجسس بريطانية فوق حدودهم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.