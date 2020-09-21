أمريكا تعلن فرض عقوبات على عدد من العلماء في الوكالة الإيرانية للطاقة النووية

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان لها اليوم الإثنين، عن فرض عقوبات لعدد من العلماء والمسئولين فى الوكالة الإيرانية للطاقة النووية. Advertisements وقال ستيفن منوتشين، وزير الخزانة الأمريكي بالبيان: إننا لن نسمح لإيران بتزويد أى دولة بأسلحة باليستية. وكان وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" أعلن في وقت سابق فرض عقوبات على وزارة الدفاع الإيرانية والرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

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