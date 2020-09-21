معلم يغطي الوشم كل جسده يثير خوف تلاميذه.. ومطالب بتوقيفه

أثار معلم فرنسي يغطي الوشم كل جسده الرعب في نفوس التلاميذ، الذين يدرسون عنده في أحد مدارس مدينة إيسون.

وتناولت قناة "بي إف إم تي في" الفرنسية قصة المعلم الفرنسي، الذي يدعى سيلفان، ويدرس بمدرسة في إيسون، التي تتواجد في ضواحي العاصمة باريس.

ويغطي الوشم كل جسد المعلم بنسبة 100 في المئة، ويوصف بأنه "الشخص الأكثر وشما في كل فرنسا".

وذكرت القناة أن أولياء تلاميذ مدرسة ابتدائية يطالبون وزارة التعليم بتوقيف سيلفان، الذي يوصف بـ"نينجا جوكر"، عن العمل بحجة أن "شكله يخيف التلاميذ".

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وفي حوار مع "بي إف إم تي في"، قال سيلفان "شكلي لا يشكل لي أي عائق في حياتي اليومية.. أعتقد أن بعض الآباء لا يحبذون أن يدرس أبناءهم عند أستاذ في هيأتي.. لكن الغالبية من أولياء التلاميذ لا مشكلة لديهم مع أوشامي".

وأضاف "قمت بتدريس التلاميذ في مختلف المستويات، بداية من الابتدائي إلى الإعدادي".

ويحرص سيلفان باستمرار على مشاركة صور جسمه على حسابه في إنستغرام، الذي يحظى بمتابعة أكثر من 53 ألف شخص. ويعرف نفسه بالقول "أستاذ وكوميدي وعارض أزياء عالمي وفنان".