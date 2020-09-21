قال الرئيس القبرصى نيكوس أناستاسيادس، اليوم الإثنين، إن بلاده تعانى من احتلال تركى داخل مياه قبرص الإقليمية، داعيًا إلى ضرورة احترام القانون الدولى فى التعامل بين الدول.





Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر رئيس قبرص : نعانى من احتلال تركى جديد داخل مياهنا الإقليمية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.