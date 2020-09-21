عمدة لندن : إجراءات جديدة لمواجهة تفشى كورونا

ووفقًا لما نقلته "العربية"، حذرت بريطانيا، مساء اليوم، من أن فيروس كورونا سينتقل من المستوى الثالث إلى الرابع.
وتتزايد الإصابات بفيروس كورونا فى بريطانيا على نحو كبير، حيث تتجه السلطات البريطانية إلى فرض عزل عام فى محاولة السيطرة على تفشى الفيروس التاجى، إذ توقعت الحكومة البريطانية تسجيل 49 ألف إصابة يوميا بالفيروس بحلول أكتوبر المقبل، حال استمرار تلك المستويات التصاعدية للوباء.
كما حذر باتريك فالانس، كبير المستشارين العلميين للحكومة البريطانية، من أن بريطانيا قد تسجل قريبًا أعدادًا ضخمة من المصابين بفيروس كورونا، ما لم يتم اتخاذ إجراءات صارمة لخفض معدل الإصابات الحالى، وأن عدد الحالات سيتصاعد كل 7 أيام تقريبًا حتى يبلغ 50 ألف إصابة يوميًا فى منتصف أكتوبر.
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