الارشيف / أخبار عالمية

اليونان تقول إنها بصدد استئناف المفاوضات البحرية مع تركيا 

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كشف المتحدث باسم الحكومة اليونانية، ستيليوس بيتساس، اليوم الاثنين، أن بلاده بصدد استئناف المفاوضات مع تركيا بشأن تحديد المناطق البحرية.
وقال بيتساس للصحفيين: "نحن على وشك استئناف المفاوضات الاستكشافية، لكن الموعد المحدد لذلك يعتمد على كلا الطرفين.. اليونان وتركيا. المشاعر طيبة".

وهناك خلاف شديد بين اليونان وتركيا بشأن امتداد الجرف القاري لكل منهما في شرق البحر المتوسط. واحتدم التوتر بين الدولتين الشهر الماضي، عندما أرسلت أنقرة سفينة للتنقيب عن النفط والغاز في مياه تطالب اليونان بالسيادة عليها.

وأمس الأحد، عادت سفينة "أوروتش رئيس" المتخصصة في إجراء أعمال المسح الزلزالي (ممهدة لأعمال التنقيب) إلى ميناء في تركيا، للخضوع لما وصفته أنقرة بأعمال صيانة دورية. واعتبرت اليونان هذا التحرك خطوة إيجابية مبدئيا لتهدئة التوتر.

وكانت مناقشات سابقة بين أثينا وأنقرة على ترسيم حدود المناطق البحرية قد انهارت في 2016. وقالت وسائل إعلام يونانية إن المفاوضات الاستكشافية قد تبدأ في وقت قريب، ربما هذا الأسبوع.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر اليونان تقول إنها بصدد استئناف المفاوضات البحرية مع تركيا  على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا