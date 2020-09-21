بسبب تيك توك .. الصين تخطط للانتقام من ترامب وتدمير أمريكا | محللون

زعمت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرارًا وتكرارًا أن "TikTok تيك توك" تتجسس على مستخدميها بناءً على طلب من بكين، وهي مزاعم بأن منصة مشاركة الفيديو قد رفضت من قبل المسؤولين الصينيين.

وحذر بنجامين كافندر، مدير مجموعة أبحاث السوق الصينية ومقرها شنغهاي، من انتقام كبير محتمل من بكين ضد حملة الولايات المتحدة بسبب حظر تطبيق TikTok الصيني لمشاركة الفيديو.

اقرأ ايضا

وأشار كافندر إلى أن الأسابيع القليلة المقبلة قد تشهد الصين "اتخاذ مزيد من الخطوات لإلحاق الضرر بمصالح التكنولوجيا الأمريكية"، ما "قد يعني زيادة صعوبة بيع الشركات الأمريكية للبرامج في الصين، أو حتى العلامات التجارية المحتملة مثل Apple".

وأضاف أن "الصين حتى الآن لم تتخذ خطوات دراماتيكية ولكن اعتمادًا على المدى الذي ستتخذ فيه إدارة ترامب الإجراءات المستقبلية ضد الشركات الصينية ، قد نرى انتقامًا".

وتابع "على المدى القصير، قد لا يكون لهذا تأثير مباشر إضافي على أي من الاقتصاديين، ولكنه إجراء آخر من المرجح أن يؤدي إلى مزيد من التدهور في العلاقة التجارية، وفي هذه الحالة، من المحتمل أن نرى فصلًا مستمرًا بين صناعات التكنولوجيا الأمريكية والصينية، على حساب طموحات العولمة لكل من الشركات الأمريكية والصينية".

وردد مايكل آر إنجلوند، المدير الرئيسي وكبير الاقتصاديين في "اكشن ايكونوميكس"، الذي أكد أن بكين يمكنها "الرد بسهولة" على الإجراءات المتعلقة بـ TikTok لإدارة ترامب "بالانتقام" ، على الرغم من حقيقة أن الصين "تواجه دائمًا حالة إشكالية في أي تصعيد متعلق بالتجارة ".

Advertisements

وأشار إنجلوند إلى الاختلال التجاري الضخم بين الولايات المتحدة والصين، والذي قال إنه يترك واشنطن "في بيئة غنية بالأهداف من أجل التصعيد".

وأصر على أن أفضل استراتيجية للصين في مثل هذه الحالة هي "الرد بشكل رمزي وبطريقة لا تؤدي إلى تصعيد استجابة الولايات المتحدة ، كما فعلوا عادةً خلال السنوات الثلاث الماضية من النزاعات التجارية".

وأضاف المحلل أنه فيما يتعلق بالتأثير الاقتصادي، "يمكن للولايات المتحدة بسهولة" الاستغناء "عن TikTok وWeChat على الرغم من وجود العديد من المراهقين غير السعداء".

وتابع "لا يعتبر أي من المنتجين مدخلًا لأي شيء منتج أو أساسي، كما كان الحال مع الإجراءات ضد عملاق التكنولوجيا الصيني هواوي".

وخلص إلى أن "التكلفة" الحقيقية الوحيدة التي تتحملها الولايات المتحدة ستعكس تأثير أي انتقام محتمل ضد أي شركة أمريكية ".