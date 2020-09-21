العدل الأمريكية تهدد 3 مدن بإلغاء التمويل الفيدرالى

صنفت وزارة العدل الأمريكية بشكل رسمى، اليوم الإثنين، مدن نيويورك وبورتلاند وسياتل كمناطق سلطة قضائية مؤكدة أن هذه المدن تسمح بالفوضى، وذلك فى خطوة يمكن أن تمنع تدفق الأموال الاتحادية إلى المدن الثلاث التى يقودها الديمقراطيون.





وقال البيان الذى أصدرته وزارة العدل الأمريكية، اليوم الإثنين، إن "هذه المدن سمحت باستمرار العنف وتدمير الممتلكات، ورفضت اتخاذ إجراءات معقولة لوقف الأنشطة الإجرامية"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.

ومن جانبه، قال وزير العدل الأمريكى بيل بار: "لا يمكن أن نسمح بتبديد أموال الضرائب الاتحادية عندما تكون سلامة المواطنين عرضة للخطر".

وتأتى هذه الخطوة فى إطار رد إدارة الرئيس الجمهورى دونالد ترامب، على المدن التى يقودها خصومه الديمقراطيون، والتى كانت مسرحًا لتظاهرات تطالب بالعدالة الاجتماعية، تحولت إلى عمليات نهب وهجمات على ممتلكات اتحادية.

وألقى الوزير بار، باللائمة عن المدن الثلاث فى ارتفاع معدلات أنواع معينة من الجرائم فى نطاق سلطاتها القضائية، قائلاً إن "مدينة نيويورك شهدت قفزة فى معدلات جرائم إطلاق النار بنسبة 177% فى يوليو الماضى، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى".

كما أشار إلى أن بورتلاند شهدت زيادة بنسبة 140% فى عدد حوادث إطلاق النار فى الصيف، مقارنة بالعام السابق.