أظهرت بيانات وزارة الصحة في جمهورية التشيك اليوم الاثنين تجاوز إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا حاليا 50 ألف حالة.
ومن بين مجمل حالات الإصابة التي بلغت 50071 حالة تعافى 25336 مريضا وتوفي 521 حتى الساعة 15:58 بتوقيت غرينتش اليوم الاثنين.
وتضاعف مجمل عدد حالات الإصابة في سبتمبر مع مواجهة البلاد ارتفاعات في حالات الإصابة التي تزايدت بثاني أسرع معدل في أوروبا بعد إسبانيا بالنسبة لعدد السكان.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر حالات الإصابة بفيروس كورونا في التشيك تتجاوز 50 ألف حالة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.