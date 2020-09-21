اعتقال ضابط في شرطة نيويورك يتجسس لصالح الصين

اعتقل ضابط في إدارة شرطة مدينة نيويورك، اليوم الاثنين، بزعم أنه يتجسس لحساب الصين على الولايات المتحدة وقد جرى كشفه عن طريق شكوى جنائية.
خدم الضابط المعتقل حديثا الصيني الاصل بايماداجي أنجوانج، المولود في التبت، ويعيش في مقاطعة ناسو، لونج آيلاند، ضمن قوات المنطقة رقم 111 في شرطة نيويورك في كوينز، ويبلغ 33 عامًا، كما خدم أيضًا في قوات الاحتياط بالجيش الأمريكي حيث حمل رتبة رقيب أول.
وكان تمركز الضابط الصيني الاصل المعتقل في فورت ديكس، نيو جيرسي في كتيبة الشؤون المدنية المحمولة جوًا.
وفقًا لشكوى جنائية ، تم وضع انجوانج تحت المراقبة السرية من قبل معالجات من القنصلية الصينية في نيويورك منذ عام 2014 على الأقل.
وكانت مهمة أنجوانج هي "تحديد مصادر الاستخبارات المحتملة" و"تحديد التهديدات المحتملة" لجمهورية الصين الشعبية في منطقة العاصمة نيويورك"، بحسب أوراق الاتهام.
وقالت السلطات إن أنجوانج "أبلغ القنصلية عن أنشطة التبتيين وغيرهم في منطقة العاصمة نيويورك".
وأضافوا أنه كان من المتوقع أيضًا أن يتيح لمسؤولي القنصلية إمكانية الوصول إلى كبار مسؤولي شرطة نيويورك من خلال دعوات لحضور أحداث شرطة نيويورك الرسمية.
وفقًا للشكوى، يُزعم أنه بدأ في وضع خطة للاحتيال على وزارة الدفاع الأمريكية، والحصول على الأموال والممتلكات من الولايات المتحدة في مايو 2019.
كما تدعي الشكوى ضد أنجوانج "أنه تصرف عن علم في الولايات المتحدة كوكيل لحكومة أجنبية" و "دون إخطار مسبق للمدعي العام للولايات المتحدة ، كما يقتضي القانون.
وقال المحققون إن أحد المسؤولين القنصليين في جمهورية الصين الشعبية، والذي عمل أنجوانج لحسابه، كان يعمل لصالح الجمعية الصينية للحفاظ على الثقافة التبتية وتنميتها، وهي قسم من إدارة عمل الجبهة المتحدة لجمهورية الصين الشعبية.
وهذه الدائرة مسؤولة عن تحييد المعارضين المحتملين لجمهورية الصين الشعبية واستمالة الأفراد ذوي الأصول الصينية الذين يعيشون خارج جمهورية الصين الشعبية.
كما اتهم المحققون أنجوانج بالإدلاء ببيانات كاذبة.
وكجزء من وظيفته في الجيش الاحتياطي ، يحمل انجوانج تصريحًا أمنيًا على مستوى "سري".
وتظهر وثائق الاتهام أنه في عام 2019، أكمل أنجوانج وقدم إلكترونيًا نموذج تحقيق في الخلفية متهمًا بالكذب عليه.
ويُزعم أن أنجوانج كذب بنفي وجود اتصالات مع حكومة أجنبية أو قنصليتها.
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