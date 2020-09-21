أبويا علمني الفوز بسعر أرخص.. ترامب: ممكن أهزم جو بايدن بـ التليفون

صرح الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اليوم الاثنين، بأنه يستطيع بسهولة جداَ سد الفارق الكبير في جمع التبرعات بين حملته الانتخابية وبين منافسه المرشح الديمقراطي جو بايدن، من خلال الاستعانة برجال الأعمال الأثرياء الذين يعرفهم.

وأضاف ترامب خلال مداخلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، "أعطني يوما واحدا وهاتفًا ويمكننى التواصل مع كل الأشخاص الأثرياء للتبرع بملايين الدولارات".

وأوضح ترامب أن سبب عدم رغبته في الاتصال بأصدقائه الأثرياء وطلب التبرع فى الحملة، أنه لا يريد إجبار أى شخص على المساعدة.

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وأفادت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية بأن المرشح الرئاسى جو بايدن يفوق بشكل كبير ترامب من حيث السيولة النقدية بعد حملة تبرعات قوية بفارق 141 مليون دولار عن الحملة الانتخابية للرئيس ترامب.

ودفعت حملة بايدن أكثر من 120 مليون دولار للإعلانات التلفزيونية في شهر سبتمبر، وعلى الرغم من ذلك تجاهلها ترامب مشيراَ إلى أنه يهتم بإنجاز الأشياء بسعر أرخص".

وقال ترامب إن والدي علمني أنه إذا كان بإمكانك أن تفعل شيئًا وتفوز مقابل مادى أقل، فهذا شيء جيد وليس سيئًا.