ردا على دعاوى عزله.. ترامب: سأفوز في جميع الانتخابات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيفوز في انتخابات 3 نوفمبر حتى لو واجه تجربة تهدف إلى منع مرشحه للمحكمة العليا من اعتلاء المنصب بعد وفاة القاضية روث بادر جينسبرج.

واضاف ترامب في تصريحاته لشبكة فوكس نيوز المفضلة لديه "سمعت أنه إذا قمت بالترشيح، فسوف يعزلونني، لذا فهم يعزلونني بسبب ما يجب علي فعله دستوريًا" متابعا بقوله "إذا فعلوا ذلك، فإننا نفوز في جميع الانتخابات".

واستطرد الرئيس الامريكي في تصريحاته قائلا: إنه إذا استمر الديمقراطيون في مجلس النواب في حملة عزلهم، فإن "أعداده سترتفع".

وواصل "أعتقد أننا سنفوز في الانتخابات بأكملها على أي حال".

وتحدث بعد أن قالت بيلوسي في مقابلة مع ABC News يوم الأحد إنها لا تستبعد إطلاق دعوى عزل جديدة ضد ترامب كوسيلة لمنع مجلس الشيوخ من التصويت على مرشح الرئيس الأمريكي للمحكمة العليا.

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واتهمت بيلوسي ترامب بالتهديد "بعدم قبول نتائج انتخابات نوفمبر، مضيفة أن الهدف الرئيسي الآن هو "حماية نزاهة الانتخابات بينما نحمي الشعب الأمريكي من فيروس كورونا".

وأشار الديمقراطيون في وقت سابق إلى أنه ينبغي ترشيح قاضي المحكمة العليا المقبل بعد انتخابات 3 نوفمبر.

في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، من المتوقع أن يعلن ترامب عن اختياره لقاضٍ في المحكمة العليا ليحل محل روث بادر جينسبيرج، التي وافتها المنية يوم الجمعة عن عمر يناهز 87 عامًا، بسبب مضاعفات السرطان.

وفي 5 فبراير ، صوت مجلس الشيوخ الأمريكي ذي الأغلبية الجمهورية على تبرئة ترامب بعد أن تم عزله من قبل مجلس النواب الأمريكي بتهمة إساءة استخدام السلطة وعرقلة الكونجرس.