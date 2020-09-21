نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس الأمريكي يرفض سيطرة الصينيي على «تيك توك» في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه لن يصادق على اتفاق بشأن تيك توك، إذا استمرت الشركة الأمّ الصينية «بايت دانس»، في «السيطرة» على المجموعة الجديدة، المالكة للتطبيق في الولايات المتحدة.

وصرّح ترامب، أنه إذا «لم تسيطر» شركتا أوراكل وولمارت «بالكامل على (المجموعة الجديدة)، فلن نوافق على الاتفاق»، في وقت يسود الالتباس حول ما إذا كان الأمريكيون أو الصينيون هم الذين سيملكون في نهاية المطاف غالبية الأسهم.

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ورداً على سؤال عن احتمال احتفاظ شركة «بايت دانس» بنسبة 80 % من ملكية الأسهم في المجموعة الجديدة، قال ترامب «إذا فعلوا ذلك، لن نبرم الصفقة ببساطة».

وأكد أن «هناك شراكة» بين شركتي أوراكل وولمارت، بشأن تيك توك، اللتين «ستشتريان» التطبيق، وستكون «لديهما السيطرة الكاملة عليه»، مضيفاً «ستمتلكان غالبية» الأسهم.

وتيك توك مهدد منذ أسابيع بالحظر في الولايات المتحدة، حيث يبلغ عدد مستخدميه مئة مليون، إذ إن واشنطن تتهم الشركة المالكة للتطبيق، بالتجسس لصالح بكين، من دون تقديم أي دليل.