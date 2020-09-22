أخبار اليمن : تحذير من مخاطر تناول العنب

تحذير من مخاطر تناول العنبحذر خبراء من مخاطر تناول العنب على الجسم خاصة دون تنظيفه جيداً، مؤكدين أن بعض أنواع العنب تحتوي على مستوى عال من السكريات الضارة.

وقال المهندس الزراعي فلاديمير فيكولوف في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إن العنب قد يكون خطيرًا في بعض الحالات. وأضاف أن أغلب أنواعه تحتوي على كميات كبيرة من السكريات، على شكل الجلوكوز والفركتوز، التي يمتصها جسمنا بسرعة.

وأوضح أن عنقود العنب الذي يزن 1 كغ ، يحتوي وحده على 150 غ من الفركتوز وتناوله مضر بالجسم.

وأشار إلى أنه غالبًا ما يتم رش الكروم بمبيدات كيميائية مختلفة لحمايتها من الحشرات في معظم أنحاء العالم، وهذه المبيدات تتكون من النحاس والكبريت، لهذا ينصح الخبير بغسل العنب جيدا قبل تناوله.

وفيما يحذر خبراء من العنب، أشاد خبراء آخرون بفوائد العنب الذي تحتوي بذوره على فيتامينات "أ" و"إي" و"كي" وكذلك الزيوت الطبيعية. تساعد هذه المواد على تقوية الخلايا. بالإضافة إلى ذلك، فإن المركب الكيميائي الريسفيراترول الذي يحتويه يخفض مستويات الكوليسترول السيئ ويقوي الأوعية الدموية.