أعلنت وزارة الصحة البحرينية، تسجيل 713 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" من بينها 146 حالة لعمالة وافدة.
كما سجلت الصحة البحرينية 3 حالات وفاة خلال 24 ساعة، وتعافي 676 شخصا.
ووفقا لما تقدمن تكون البحرين قد سجلت 58626 حالة تعافي، و224 حالة وفاة، ووجود 6902 حالة يتم معالجتها.
ومن جهتها، قالت وزيرة الصحة البحرينية فائقة الصالح، السبت الماضي، إن المملكة تشهد حالة ذروة انتشار وباء كورونا، حيث أرجعت سبب ذلك لتراخي وتهاون بعض فئات المجتمع بالإجراءات الوقائية.
وأوضحت: "هذه الفترة توصف بمرحلة الذروة، ومازال عدد الحالات المكتشفة بازدياد، وستظل هذه الأرقام مرتفعة إذا استمر التراخي والتهاون من الفئات غير المسؤولة في البحرين".
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر ارتفاع في إصابات كورونا بالبحرين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.