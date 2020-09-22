أول رد من تويتر بعد الفضيحة العالمية الكبرى

قدمت إدارة منصة التواصل الاجتماعى "تويتر"، اعتذارا، عن خوارزميات اقتصاص الصور "العنصرية"، حيث اكتشف مستخدمو موقع التدوينات، أن الميزة كانت تركز تلقائيًا على الوجوه البيضاء، وتحذف صور ذوي البشرة الداكنة.

وقالت شركة "تويتر" إنها اختبرت الخدمة؛ للتحقق من العنصرية قبل البدء في استخدامها، لكنها لن تتوقع حدوث مشاكل تقنية الآن.

وبحسب صحيفة "ذا جارديان"البريطانية، أطلقت منصة تويتر خاصية قص الصور تلقائيًا منذ فترة طويلة وذلك لتقليل حجم الصور وعرض صور متعددة في نفس التغريدة.

ويستخدم موقع التغريدات العديد من الخوارزميات؛ للتركيز على أهم أجزاء الصورة ،لكن المستخدمين بدأوا في اكتشاف عيوب خلال نهاية الأسبوع.

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وعندما حاول كولين مادلاند- وهو شخص أبيض اللون- نشر صورة له مع زميل ذات بشرة داكنة حدث خلل تقنى فى خوارزميات التعرف على وجهه وحذفت صورة صديقة.

وأوضح توني أرسيري أن التقنية التركيز التلقائى سوف تقطع صورة السناتور الأمريكي ميتش ماكونيل وباراك أوباما لإخفاء الرئيس لمواجهة العنصرية.

وفي بيان، اعترف متحدث باسم تويتر أن الشركة لديها عمل لتقوم به، لكن من الواضح من هذه الأمثلة أنه لدينا المزيد من التحليل للقيام به. سنستمر في مشاركة ما تعلمناه ، والإجراءات التي نتخذها ، وسنفتح مصدر تحليلنا حتى يتمكن الآخرون من المراجعة والتكرار ".

وقال المتحدث باسم تويتر فى بيان أن الشركة تعترف مشكلة تقنية ويعمل فريق الدعم الفنى على اختبار التحيز قبل إرسال النموذج ولم يجد دليلًا على التحيز العنصري أو الجنسى.