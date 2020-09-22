هندي يبقر بطن زوجته الحبلى للتحقق من جنس المولود المنتظر

اعتقلت الشرطة في شمال الهند رجلا بعد أن بقر بطن زوجته الحبلى بمنجل مما أدى إلى إصابتها بجروح خطيرة ومقتل جنينها الذي كان ذكرا وذلك حسبما قالت الشرطة وأقارب المرأة.

وأضافت الشرطة في بوداون بولاية أوتار براديش، في أعقاب الاعتداء الذي وقع يوم السبت، إن الزوجة ترقد في العناية المركزة في مستشفى بالعاصمة نيودلهي. وقال شقيقها جولو سينغ إن الاعتداء وقع بسبب رغبة الزوج في معرفة جنس الجنين. وللزوجين خمس بنات. وأضاف سينغ لمؤسسة تومسون رويترز "هاجمها بمنجل وشق بطنها قائلا إنه يريد التحقق من نوع الجنين".

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