تايوان : من حق جيشنا الدفاع عن النفس أمام تهديدات الصين

أكدت تايوان، اليوم الإثنين، على حق قواتها المسلحة فى الدفاع عن النفس والتصدى للهجمات فى ظل المضايقات والتهديدات، وذلك فى تحذير للصين التى أرسلت مؤخرًا عدة طائرات عبر خط المنتصف بمضيق تايوان.





ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، قالت وزارة الدفاع التايوانية فى بيان لها: "حددت بوضوح إجراءات الرد التى ستتخذها الجزيرة، وسط تصاعد وتيرة المضايقات والتهديدات من طائرات ومقاتلات العدو".

وتابع البيان التايوانى: "من حق تايوان الدفاع عن نفسها والتصدى للهجمات، فى ظل اتباع نهج عدم تصعيد الصراع أو التسبب فى حدوث وقائع"، مضيفة أن الجزيرة لن تقوم بأعمال استفزازية لكنها كذلك "لا تخشى العدو".

وعادة ما تراقب الطائرات المقاتلة التايوانية والصينية خط المنتصف فى مضيق تايوان، لكنها لا تعبره رغم عدم وجود اتفاق رسمى على ذلك. بينما تصاعد التوتر بدرجة كبيرة بين الصين وتايوان خلال الأشهر القليلة الماضية، إذ تعتبر بكين أن تايوان إقليمًا تابعًا لها، ويمكن استعادته بالقوة إذا تطلب الأمر.

وعبرت الطائرات الصينية خط المنتصف لدخول المجال الدفاعى الجوى للجزيرة يومى الجمعة والسبت، مما دفع تايوان لإرسال طائراتها لاعتراضها ودفع الرئيسة تساى إينغ-وين لوصف الصين بأنها تهديد للمنطقة.

بينما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية وانج ون بين، للصحفيين فى بكين، إن "تايوان جزء لا يتجزأ من الأراضى الصينية، لا وجود لما يسمى خط المنتصف فى المضيق".