اتهام شرطي أمريكي بتسريب معلومات لصالح الصين

وجهت النيابة العامة في نيويورك، اتهاما، إلى شرطي، بالعمالة الاجنبية؛ وذلك عقب اتهامه بتسريب معلومات سرية إلى السلطات الصينية.
ووفقا لوسائل إعلام أمريكية؛ فإن الشرطي المتهم، من أصول صينية، وقدم معلومات حول نشاط أبناء منطقة التبت في نيويورك، إلى الدبلوماسيين في القنصلية الصينية.
وأشار التحقيق، إلى أن الشرطي كان على اتصال دائم مع المسئولين الصينيين في القنصلية منذ عام 2018، وكان يقدم لهم معلومات سرية حول أعمال الشرطة.
كما وجهت السلطات، تهمة الاحتيال الإلكتروني، إلى الشرطي، وكذلك "تقديم معلومات كاذبة، وعرقلة التحقيقات".
وأحكمت الصين، سيطرتها على إقليم التبت، منذ سنوات طويلة؛ ما أسفر عن مغادرة عدد كبير من السكان إلى دول أخرى.
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