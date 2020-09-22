فولكسفاغن تقدم لمالكي سيارتها آي دي.4 شحنا مجانيا لسنوات

قالت شركة فولكسفاغن الألمانية لصناعة السيارات إنها ستقدم لمالكي سيارتها الكهربائية المتعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (آي دي.4) في الولايات المتحدة خدمة الشحن الكهربائي لثلاث سنوات بدون تكلفة إضافية ولعدد غير محدود من الكيلومترات.

وقالت فولكسفاغن إن زبائنها الذين يستأجرون أو يشترون السيارة الكهربائية التي دشنتها الشهر الماضي يمكنهم استخدام شبكتها في الولايات المتحدة والتي تضم أكثر من 470 محطة للشحن و2000 جهاز للشحن السريع.

وعائلة (آي دي) هي العمود الفقري لخطة فولكسفاغن الطموحة لتصنيع 1.5 مليون مركبة كهربائية سنويا بحلول عام 2025 .

وقالت مجموعة فولكسفاغن إنها ستنفق حوالي 40 مليار دولار بحلول عام 2024 لزيادة إنتاج سياراتها الكهربائية في أوروبا والصين والولايات المتحدة.