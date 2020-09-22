عقب سماع دوي انفجارات.. صافرات الإنذار تدوي من السفارة الأمريكية بالعراق

أفادت وسائل إعلام عربية، اليوم الثلاثاء، بسماع دوي صافرات الإنذار في السفارة الأمريكية بالعاصمة العراقية بغداد.
وكانت أنباء قد ترددت عن سماع دوي سماع 4 انفجارات في المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية بغداد.
وكان الأمن العراقي، أعلن الأحد الماضي، أن الهجوم الصاروخي الذي استهدف محيط مطار بغداد الدولي لم يسفر عن خسائر.
كما أفادت وسائل إعلام محلية بأن هجومًا بصاروخ كاتيوشا استهدف محيط مطار بغداد الدولي.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاقه.
يذكر أن المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد تؤوي مقار حكومية وسفارات، أبرزها السفارة الأمريكية، وكانت قد شهدت إطلاق عدة صواريخ باتجاهها في الأشهر الماضية.
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