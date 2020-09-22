نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هجوم صاروخي على المنطقة الخضراء في بغداد في المقال التالي
هذا، وصفارات الإنذار تدوي في السفارة الأميركية بالمنطقة الخضراء في بغداد.
وتكررت في الفترة الأخيرة، حوادث الهجوم على المنطقة الخضراء في بغداد، والتي يوجد فيها السفارة الأمريكية، حيث زادت وتيرتها منذ اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر هجوم صاروخي على المنطقة الخضراء في بغداد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.