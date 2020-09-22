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إصابات كورونا تتجاوز الـ700 ألف حالة في المكسيك

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أفادت وزارة الصحة المكسيكية بأن العدد الإجمالي لإصابات فيروس المستجد تجاوز الـ700 ألف حالة.

وأشارت بيانات الوزارة، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الثلاثاء، إلى أن 2917 إصابة تم رصدها في الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 700580 حالة.

وتم تسجيل 204 وفيات جديدة جراء الفيروس، ليصل العدد الكلي للوفيات إلى 73697.

وأكدت الوزارة أن العديد الحقيقي للمصابين يبقى أكبر من الأرقام المعلنة بسبب قلة فحوصات الكشف عن الفيروس.

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