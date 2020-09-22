نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الاتحاد الأوروبي يضع مجرم حرب ليبي على قائمة العقوبات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت قناة العربية، بأن الاتحاد الأوروبي، وضع في قائمة العقوبات الأوروبية 3 شركات تركية وأردنية وكازاخية. وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي يضع " محمود مصطفى الورفلي" على قائمة العقوبات. يذكر، أن الرائد محمود مصطفى بوسيف الورفلي (مواليد 1978) هو قائد عسكري ليبي، يعمل أمرًا لدوريات القوات الخاصة الليبية، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه بتهمة ارتكابه لجرائم حرب.



Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر عاجل.. الاتحاد الأوروبي يضع مجرم حرب ليبي على قائمة العقوبات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.