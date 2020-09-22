المكسيك تتجاوز 700 ألف إصابة بـ كورونا

وذكرت وزارة الصحة المكسيكية، أن 2917 إصابة تم رصدها فى الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع بذلك إجمالى الإصابات إلى 700580 حالة. وسجلت 204 وفيات جديدة جراء الفيروس، ليصل العدد الكلى للوفيات إلى 73697. وأشارت الوزارة، إلى أن العديد الحقيقى للمصابين يبقى أكبر من الأرقام المعلنة، بسبب قلة فحوصات الكشف عن الفيروس.

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