الرئيس الأفغاني يؤكد أهمية دور الأمم المتحدة في مواجهة التحديات التي تواجه كل دول العالم

أكد الرئيس الأفغاني أشرف غاني على أهمية دور الأمم المتحدة في مواجهة التحديات التي لازالت تؤثر على أفغانستان وغيرها من دول العالم، وذلك في كلمته التي ألقاها بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس المنظمة الدولية.

ودعا غاني - حسبما نقلت قناة (طلوع) الأفغانية اليوم الثلاثاء - المجتمع الدولي إلى مساعدة الشعب الأفغاني في تحقيق هدفه بأن تكون دولته ذات سيادة وديمقراطية وفي سلام مع نفسها والمنطقة وقادرة على الحفاظ على المكاسب التي تم تحقيقها خلال ال19 سنة الماضية والعمل على الاستفادة منها.

وحول أهمية وقف إطلاق النار، قال غاني إنه على الرغم من التحديات التي تواجهها أفغانستان إلا أن هناك أولوية واضحة وهي وقف إطلاق النار وإنهاء العنف بشكل عاجل وهو الأمر الذي من شأنه السماح للبلاد بالتقدم إلى الأمام.

تأتي كلمة غاني أمام الأمم المتحدة في الوقت الذي يلتقي فيه فريق مفاوضات السلام الذي يمثل جمهورية أفغانستان مع مفاوضي حركة "طالبان" في الدوحة بقطر للمساعدة في إيجاد تسوية سياسية للصراع الدامي في البلاد.