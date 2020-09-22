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الصحة الهندية تسجل 86 ألفا و961 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس المستجد في البلاد إلى خمسة ملايين و487 ألفا و580 حالة، وذلك عقب تسجيل 86 ألفا و961 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وقالت الوزارة -حسبما ذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية- إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 87 ألفا و882 حالة، وذلك عقب تسجيل 1130 حالة وفاة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية.

يشار إلى أن أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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