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الليرة التركية تسجل أدنى مستوى لها أمام الدولار

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بسنت فاروق 2020-09-22 09:19 0 تبليغ

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وبحسب وكالة "رويترز"، سجلت الليرة 7.6440 مقابل الدولار فى الساعة 0600 بتوقيت جرينتش وهو أدنى مستوى على الإطلاق بعدما سجلت 7.6365 مقابل الدولار عند الإغلاق أمس الإثنين.

وتأثرت العملة التركية هذا الأسبوع بخفض موديز لتصنيف تركيا الائتمانى، إذ حذرت الوكالة من أزمة اقتصادية أعمق، مشيرة إلى أن نقاط الضعف الخارجية لتركيا ستسفر على الأرجح عن أزمة فى ميزان المدفوعات وإن هوامش الأمان المالى تتآكل.

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