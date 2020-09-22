موجة كورونا جديدة.. إسرائيل تعلن حالة الطوارئ في المستشفيات

أعلن مدير عام وزارة الصحة الإسرائيلية، حالة الطوارئ في المستشفيات، وطالبها بوقف كل العمليات والأنشطة غير الملحة، بحسب ما ذكرت القناة 12 العبرية.

يأتي ذلك في أعقاب ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا يوميا، بالإضافة إلى تزايد عدد الحالات الخطرة، والتي تحتاج إلى أجهزة تنفس.

من جهته، أصدر وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، تعليماته بافتتاح مستشفى ميداني يستوعب 200 سرير مخصص لمرضى كورونا، وذلك عقب تكدس المستشفيات بالمرضى.

وذكرت معطيات وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من مليون شخص دخلوا إلى حجر صحي، منذ يوليو الماضي، بعد أن خالطوا مريضا بكورونا.

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وسُجلت 2565 إصابة جديدة بفيروس كورونا، أمس، بعد إجراء 24,449 فحصا لكورونا. وارتفع عدد المرضى في حالة خطيرة إلى 643 مريضا، بينهم 170 مريضا يخضعون لتنفس اصطناعي، بينما حصيلة الوفيات 1256، فيما سجلت إسرائيل قبل ايام رقمًا قياسيًا بتخطي عدد الإصابات المسجلة في يوم واحد 5500 إصابة.

وأصيب بالفيروس منذ بداية الجائحة 188,427 شخص، ووصل عدد الإصابات النشطة بالفيروس حاليا إلى 51,180 شخصن وذلك وفقا لمعطيات نشرتها الوزارة صباح اليوم.