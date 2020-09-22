الكويت لـ رعاياها: ألمانيا طلبت من حاملي تأشيرات منتهية مغادرة أراضيها

ناشدت الكویت رعایاها المقیمین في ألمانیا الالتزام بتعلیمات جدیدة صادرة عن وزارة الداخلیة الألمانیة بخصوص إقامة الأجانب في البلاد.

ووفقًا لصحيفة "الوطن" الكويتية، أصدرت السفارة الكويتية في ألمانيا، اليوم الثلاثاء، بيانا قالت فيه: "إن وزارة الداخلیة الألمانیة طالبت حاملي تأشیرة (شینجن) المنتھیة الصلاحیة والموجودین على الأراضي الألمانیة بمغادرة ألمانیا في موعد أقصاه نھایة سبتمبر الجاري".

وأشار البیان إلى أن ألمانیا "تعود بذلك إلى الوضع الطبیعي المنصوص علیھ قانونیا، والذي یقضي بأن منح الحق في الإقامة على الأراضي الألمانیة یتم من خلال دراسة الطلبات بشكل فردي ووفقًا للشروط الواجبة لكل حالة على حدة".

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وأضاف البيان أنه في حال وجود حالات استثنائیة یتعذر بموجبھا على حامل التأشیرة المنتھیة الصلاحیة مغادرة الأراضي الألمانیة لحین الموعد المحدد فإن السفارة "أوصت بأن یقوم الشخص المعني بمراجعة دائرة شؤون الأجانب المسؤولة للعمل على إیجاد حل مناسب بحیث یتم تحدید موعد المغادرة على أساس مقتضیات الحالة".

وتابع البيان: "بخصوص دخول الأراضي الألمانیة فإن وزارة الخارجیة الألمانیة أعلنت أن التحذیر العام المفروض على الدول خارج الاتحاد الأوروبي ومنطقة (شینغن) سیكون صالحا حتى نھایة سبتمبر الجاري وأنھ اعتبارا من بدایة اكتوبر المقبل سیكون التحذیر على السفر إلى ھذه الدول بشكل أحادي".

وأكد البیان أن ھذا التعدیل على الإجراءات لا یعني إلغاء الحظر والسماح بالسفر إلى ألمانیا حیث تشدد السلطات الألمانیة على استمرار الإجراءات المعمول بھا سابقا وعلى ضرورة مراجعة سفاراتھا في الدول المختلفة لمعرفة إجراءات السفر والإجراءات المعمول بھا والشروط الواجب تحقیقھا.