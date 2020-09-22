الصحة العالمية: 200 لقاح ضد كورونا تحت الاختبار

أعلن مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس أن هناك نحو 200 لقاح مضاد لفيروس كورونا يخضعون للتجارب السريرية وما قبل السريرية.

وأضاف جيبريسوس خلال إحاطته اليومية بشأن فيروس كورونا أمس الاثنين: "ما يقرب من 200 لقاح مرشح تخضع حاليًا لمراحل مختلفة من الاختبارات، لكن ليس هناك ما يضمن نجاح لقاح واحد".

وأكد أنه كلما جرى اختبار عدد أكبر من اللقاحات لإنهاء كورونا، كلما زادت فرصة الحصول على لقاح آمن وفعال.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، ارتفع عدد الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم بنحو مليوني شخص في الأسبوع الممتد من 14 إلى 20 سبتمبر، فيما بلغ عدد الوفيات 37700 في الفترة المبلغ عنها.

وتجاوز العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة حول العالم رسميًا 30.6 مليون شخص، بزيادة 6٪ عن الأسبوع السابق.