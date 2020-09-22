روسيا.. إصابات كورونا عند أعلى مستوى منذ يوليو

سجلت روسيا، الثلاثاء، 6215 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، وهو أكبر عدد للإصابات المسجلة خلال أربع وعشرين ساعة منذ 18 يوليو.

وارتفع إجمالي المصابين بكوفيد-19 في روسيا إلى مليون و115810 إصابات، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

وأعلنت السلطات الروسية أيضا عن 160 حالة وفاة بالمرض خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مما يرفع الإجمالي إلى 19649 في البلد الذي يبلغ تعداد سكانه حوالي 144 مليون نسمة.

وكانت وزارة الصحة الروسية قد أعلنت الجمعة، أنه تم السماح لعقارين روسيين لعلاج فيروس كورونا المستجد المسبب لوباء كوفيد-19، لبدء عرضهما للبيع على نطاق واسع في الصيدليات العامة.

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ووفقا لصحيفة "موسكو تايمز"، كلا العقارين هما نوعان من أنواع "فافيبيرافير" المصنعة في روسيا، وهو نسخة عامة من دواء مضاد للإنفلونزا طورته شركة فوجي اليابانية.

وأظهرت التجارب السريرية للعقار شفاء أسرع بين المصابين بفيروس كورونا، على الرغم من أن روسيا والهند والصين فقط هي الدول التي توصي به رسميا لعلاج الفيروس.

وسيعرض أحد الأدوية المعتمدة، المسجلة تحت الاسم التجاري "أريبليفير"، على أرفف الصيدليات في معظم المناطق الروسية، كما أكد رئيس الشركة المصنعة.