بعد تأجيلها عدة مرات.. بدء محاكمة البشير في قضية انقلاب 1989

بدأت، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة الرئيس السوداني السابق، عمر البشير وعدد من رجال نظامه في قضية انقلاب العام 1989، بعد أن تم تأجيلها لعدة مرات.
وكانت المحكمة الجنائية الكبرى فى السودان، قررت منذ أسبوع، تأجيل جلسة محاكمة البشير و27 آخرين في قضية انقلاب يونيو 1989، إلى 22 سبتمبر.
وكان جميع المتهمين وهيئات الدفاع عنهم حضروا إلى جلسة المحاكمة السابقة وسط إجراءات أمنية مشددة.
فيما قال قاضي المحاكمة إنه خاطب السلطات بشأن مخاوف هيئة الدفاع بنقل المحاكمة إلى قاعة أرحب.
فيما كشف عن نقل الجلسات المقبلة إلى قاعة أخرى تحمل اسم الصداقة.
وكانت المحكمة قد استأنفت جلساتها بعد أن أيدت محكمة الاستئناف بالخرطوم قرار محكمة الموضوع برفض وشطب الطلب المتعلق بإطلاق سراح ثلاثة من المتهمين من المؤتمر الوطني بالضمانة والمقدم من محاميهم.
ويحاكم المتهمون الـ 28 بتهمة تنظيم الانقلاب الذي أوصل البشير إلى السلطة عام 1989، وهي محاكمة غير مسبوقة في العالم العربي.
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