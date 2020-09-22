بسبب البكتيريا الزرقاء.. بوتسوانا تكشف غموض موت 300 فيل منذ يوليو

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نفوق 330 فيلا
وصل عدد جثث الأفيال التي تم العثور عليها منذ الإبلاغ عن حالات الموت لأول مرة في أوائل مايو قد ارتفع إلى 330 ، من 281 في يوليو، هكذا قال سيريل تاولو ، نائب مدير إدارة الحياة البرية والمتنزهات الوطنية، والذى أشار خلال مؤتمر صحفي له إلى أن : "ما نعرفه للتو أنه سم تسببه البكتيريا الزرقاء" ، مضيفًا أن النوع المحدد من السموم العصبية لم يتم تحديده بعد".
وأوضح تاولو :"ستراقب السلطات الوضع خلال موسم الأمطار المقبل .. لا يوجد دليل في الوقت الحالي يشير إلى أن الحياة البرية في بوتسوانا لا تزال مهددة لأن المسؤولين لم يعودوا يرون حيوانات ميتة".
وقال المسؤول البيطري الرئيسي بالوزارة ، مادي روبن ، في نفس المؤتمر الصحفي إن الأسئلة لا تزال قائمة حول سبب إصابة الأفيال فقط.
وبدا أن الحيوانات الأخرى في منطقة أوكافانغو بانهاندل سليمة.
البكتيريا الزرقاء
يمكن لبعض أزهار البكتيريا الزرقاء أن تضر بالبشر والحيوانات، ويخشى العلماء من تأثيرها المحتمل حيث يؤدي تغير المناخ إلى ارتفاع درجات حرارة المياه ، وهو ما تفضله العديد من البكتيريا الزرقاء.
تمتلك بوتسوانا أكبر عدد من الأفيال في العالم ، ويقدر بنحو 156000 فيل ، وزيمبابوي لديها ثاني أكبر عدد من الأفيال يقدر بنحو 85000. في العام الماضي ، نفق حوالي 200 فيل في زيمبابوي جوعا نتيجة الجفاف في البلاد.
ينخفض إجمالي عدد الأفيال في إفريقيا بسبب الصيد الجائر ، لكن بوتسوانا ، موطن ما يقرب من ثلث الأفيال في القارة ، شهدت زيادة في الأعداد إلى حوالي 130.000.
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