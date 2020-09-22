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فلسطين تتخلى عن حقها في ترؤس مجلس الجامعة العربية بدورته الحالية

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فلسطين تتخلى عن حقها في ترؤس مجلس الجامعة العربية بدورته الحالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت قناة روسيا اليوم، في خبر عاجل لها، منذ قليل، بأن فلسطين أعلنت تخليها عن حقها في ترأس مجلس الجامعة العربية في دورتها الحالية.

 

وفي مؤتمر صحفي، حول آخر التطورات السياسية، قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي: "فلسطين عضو في الجامعة العربية وعملت من أجل تعزيز دورها ومكانتها، وأنها لن تتنازل عن مقعدها في الجامعة لأن ذلك سيخلق فراغا يمكن أن يولد سيناريوهات مختلفة نحن في غنى عنها في هذه المرحلة الحساسة".

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ويذكر ان جامعة الدول العربية هي منظمة إقليمية تضم دولاً عربية في آسيا وأفريقيا، ينص ميثاقها على التنسيق بين الدول الأعضاء في الشؤون الاقتصادية، ومن ضمنها العلاقات التجارية، الاتصالات، العلاقات الثقافية، الجنسيات ووثائق وأذونات السفر والعلاقات الاجتماعية والصحة.

 

المقر الدائم لجامعة الدول العربية يقع في القاهرة، عاصمة مصر (تونس من 1979 إلى 1990). وأمينها العام الحاليّ هو أحمد أبو الغيط.  

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