نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعثة مخالفة وعقوبات جديدة.. مخطط أوروبا لاستعادة ليبيا من جديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في خطوة من أجل عودة التدخل الأوروبي لليبيا، بعد أن سيطر الوجود التركي على الأزمة الفترة الماضية، أعلن الاتحاد رفع اسم عقيلة صالح من قائمة العقوبات مقابل وضع اسماء أخرى بدعوى ارتكابها مجازر جماعية.

ورفع الاتحاد الاوروبي إسمي المستشار عقيلة صالح ونوري بوسهمين من قائمة عقوباته، وذلك عقب المشاورات التي أجراها عقيلة مع حكومة الوفاق لوقف الحرب، وأضاف بدلا منهم اسمي الرائد محمود الورفلي وموسى دياب إلي قائمة العقوبات

ويأتي قرار رفع اسم عقيلة من العقوبات، في الوقت الذي يشارك فيه صالح على رأس وفد رفيع في الحوار الليبي الذي تستضيفه مدينة بوزنيقة المغربية ويشارك فيه في الطرف المقابل وفد عن المجلس الأعلى للدولة التابع لحكومة الوفاق الليبية.

ويرى المحللون السياسيون ان ذلك القرار الأخير هو فرصة للقوى الأوروبية من أجل إعادة تأكيد دورها في ليبيا التي تعصف بها الاضطرابات منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، بعد وقف إطلاق النار في أغسطس الماضي، ولمواجهة التدخل العسكري التركي والروسي المتزايد.

وفي ظل قرب مسارات الهجرة في ليبيا من الشواطئ الأوروبية وما لديها من إمدادات الطاقة، تريد إيطاليا وفرنسا وألمانيا إلى جانب مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي خوسيب بوريل، إظهار الوحدة والدفاع عن المصالح على حدودهم الجنوبية، في سبيل فرض السيطرة الأوروبية بليبيا من جديد.

على جانب آخر، كشف المحلل السياسي الليبي، جمال شلوف أن الاتحاد كشف أسباب إضاقة الوورفلي ودياب إلى قائمة العقوبات.

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وقال شلوف:"في تفصيل العقوبة يتهم الأتحاد الاوروبي الرائد محمود الورفلي بالمسئولية المباشرة وغير المباشرة عن قتل 33 شخص بين يونيو 2016 ويوليو 2017 في عدة حوادث بالإضافة إلى إعدام جماعي لعشرة أشخاص في 24 يناير 2018".

وأضاف: "اما موسى دياب فيتهمه الأتحاد الاوروبي بانه المسؤول عن انتهاكات حقوق الإنسان المروعة في 21.9.2020 وشارك فيها بشكل مباشر، بما في ذلك الاتجار بالبشر واختطاف واغتصاب وقتل المهاجرين واللاجئين. وانه احتجز مهاجرين ولاجئين في معسكر اعتقال غير قانوني بالقرب من بني وليد حيث عوملوا بطريقة غير إنسانية وقُتل العديد من المهاجرين واللاجئين عندما حاولوا الفرار من معسكر الاعتقال.

وعن بعثة دعم الامم المتحدة للجنة حوار جنيف، قال شلوف إن هناك حالة من غموض المعايير في اختيارها، مشيرا إلى أن سياسة غموض المعايير في الأختيار ليست مفيدة، وأثبتت التجارب السابقة انها تخلق حالة رفض مسبق وبالتالي تكون سبب رئيسي في الفشل.

وأوضح أن البعثة تصر البعثة ان يكون لها مهام برلمانية في مراقبة الحكومة، وهذا مخالف لقرار برلين والقرار 2510.، موضحا أن مهمتها بذهذا الشكل لن تكون مؤقتة باختيار الرئاسي ورئيس الحكومة والمسار الدستوري (بحسب مخرجات برلين)

وأدرج الاتحاد الأوروبي صالح على القائمة السوداء منذ 2016، متهما إياه بعرقلة جهود السلام، لكن الدبلوماسيين قالوا إنه بات الآن شخصية رئيسية في المساعي للجمع بين طرفي الصراع الليبي.