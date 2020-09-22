هولندا تصدر تحذيرا من السفر إلى فيينا وأنسبروك لارتفاع خطر الإصابة بكورونا

أصدرت الحكومة الهولندية اليوم الثلاثاء تحذيرا من السفر إلى العاصمة النمساوية فيينا وعاصمة ولاية تيرول إنسبروك بسبب ارتفاع خطر الإصابات بفيروس كورونا.

وقالت مصادر إعلامية في فيينا اليوم إنه يجب على العائدين إلى هولندا من فيينا وانسبروك أن يلتزموا العزل والحجر الصحي لمدة 10 أيام من الآن وحتى إشعار آخر، بحسب إرشادات السفر الصادرة عن الحكومة الهولندية.

وقالت صحيفة (تيرولر تاج تسيتونج) النمساوية اليوم إن الحكومة الهولندية لم تمنع السفر إلى بقية الولايات والمدن في النمسا واكتفت بطلب اليقظة من المسافرين.

يشار الى أن دولا أخرى في الاتحاد الأوروبي كانت قد أصدرت تحذيرا مشابها من السفر للنمسا، مثل الدنمارك والسويد.