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العثور على طرد مشبوه داخل البرلمان الألماني

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أعلنت شرطة برلين، اليوم الثلاثاء، عن فتح تحقيق، بعد العثور على طرد مشبوه داخل مبنى البوندستاج "البرلمان".

ووفقًا لوكالة "أسوشيتد برس"، لم يكن لدى الشرطة أي تفاصيل حول سبب وضع المسؤولين عن الأمن في مبنى البوندستاج علامة على الطرد باعتباره مشبوهًا، لكنها قالت إن الخبراء يقومون بتقييم الوضع.

وذكرت الوكالة أن الوضع هادئ بالمكان، ويواصل المكتب الإعلامي للبوندستاج عمله أثناء التحقيق.

فيما قال متحدث باسم البوندستاج إن الطرد تم تصنيفه على أنها "مشبوه" بعد فحصه بالأشعة السينية من قبل رجال الأمن.

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