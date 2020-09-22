الخارجية الروسية: العقوبات الأمريكية على إيران لن تؤثر على علاقتنا بطهران

وجاء في بيان نشرته الخارجية الروسية على موقعها الإلكتروني، الأحد، أن الولايات المتحدة "تسعى لتضليل المجتمع الدولي بشأن اتخاذ مجلس الأمن لإجراءات معينة لاستئناف المجلس للقرارات الخاصة بالعقوبات على إيران، والتي تم إلغاؤها بعد توقيع الاتفاق الشامل عام 2015".
وأضافت الخارجية الروسية في بيانها، أن "مجلس الأمن الدولي لم يتخذ أي إجراء من شأنه أن يؤدي إلى استئناف العقوبات السابقة ضد إيران".
هذا وقد أعلنت الولايات المتحدة أمس السبت، ورغم معارضة واسعة داخل الأمم المتحدة، عن استئناف كافة العقوبات الدولية ضد إيران التي تم تجميدها بموجب الاتفاق النووي لعام 2015.
وبدوره، أكد الأمين العام للامم المتحدة “انطونيو جوتيريش”، في رسالة الى مجلس الامن الدولي، بأنه لا يستطيع اتخاذ أي إجراء إزاء إعلان واشنطن بإعادة فرض الحظر الأممي على إيران، نظرا لوجود “شك” في المسألة.
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