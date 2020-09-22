بعد سبوتنيك V.. روسيا تعلن موعد تسجيل اللقاح الثاني ضد كورونا

أعلنت وزارة الصحة الروسية، اليوم الثلاثاء، موعد تسجيل اللقاح الروسي الثاني من مركز "فيكتور"، مشيرة إلى أنه سيكون بتاريخ 15 أكتوبر المقبل.

ووفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، أعلنت الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية المستهلك "روس بوتريب نادزور"، أن مركز "فيكتور" الروسي لعلم الفيروسات والتكنولوجيا، يخطط لإجراء تجارب سريرية بمشاركة خمسة آلاف متطوع بعد تسجيل اللقاح ضد "كوفيد-19".

وجاء في بيان الهيئة الروسية، اليوم الثلاثاء: "بعد تسجيل لقاح "إيبي فاك كورونا" لقاح ضد وباء كورونا في أكتوبر 2020، من المخطط إجراء تجارب سريرية تشمل متطوعين ذوي أمراض مزمنة وتتراوح أعمارهم 60 عامًا فأكثر، بالإضافة إلى إجراء تجارب سريرية بعد التسجيل باستخدام العلاج الوهمي بمشاركة خمسة ألآف متطوع بالغ من مختلف الفئات العمرية".

وكانت رئيسة هيئة حماية المستهلك الروسية، آنا بوبوفا، قد أعلنت قبل أيام، أن معهد "تشوماكوف" الروسي بدأ بالتجارب السريرية على لقاح كورونا يعتمد على فيروسات حية.

وقالت بوبوفا، في وقت سابق: "الآن مركز تشوماكوف أكمل بنجاح الاختبارات قبل السريرية للقاح الكامل للفيروس وسيقدم للعيادة لقاحا يعتمد على فيروسات ضعيفة غير قادرة على التسبب في المرض. وهذا مثال جيد. لذلك، حاليا لن أستطيع القول كم عدد اللقاحات المطلوبة"،وأشارت إلى إن هناك أكثر من 3 آلاف متطوع سيشاركون في التجارب السريرية للقاح.

ومن المقرر أن تبدأ التجارب في الوقت القريب في مدن كيروف وبطرسبورغ ونوفوسيبيرسك الروسية، وسيبقى المتطوعون تحت العزل الصحي لمدة 16 يومًا بعد التلقيح.

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وأضافت رئيسة هيئة حماية المستهلك الروسية مركز الأبحاث الحكومي "فيكتور" سيكمل التجارب السريرية للقاح ضد فيروس كورونا في 30 سبتمبر.

أفادت الخدمة الصحفية للهيئة الفدرالية لحماية حقوق المستهلك ورفاهية الإنسان، في وقت سابق من الشهر الجاري، بعدم وجود آثار جانبية لاستخدام لقاح فيروس كورونا، الذي طوره مركز "فيكتور" الروسي أثناء التجارب السريرية، باستثناء بعض الألم في موقع الحقن.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعلن أواخر الشهر المنصرم، عن اقتراب ظهور لقاح روسي ثان ضد فيروس "كورونا"؛ معربا عن ثقته بأن اللقاح الثاني سيكون موثوقا وفعالا، قائلا: "متأكد من أن المتخصصين في معهد فيكتور سيصنعون دواء رائعا سيساعد الناس كثيرا".

وجدير بالذكر أن روسيا سجلت أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم في أغسطس الماضي، وتم تطويره من قِبَل مركز جاماليا العلمي، ويشرف على إنتاجه الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.